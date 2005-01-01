Депутат поддержал запрет выезда чиновникам на отдых в «санкционные» страны

Есть опасность провокаций. Кроме того, надо переключить наши «средства на себя», быть патриотичным и поднимать свой туризм, – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Алексей Чепа. Так он прокомментировал предложение о запрете чиновникам и парламентариям поездок на отдых в страны, поддерживающие санкции против России.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа подчеркнул, что оценивает идею «положительно».

Есть «опасность того, что могут быть провокации», – указал парламентарий, говоря о чиновниках, которые «активно задействованы в политической жизни». Мы это видим на примере Великобритании, которая многим задерживает визы и, в частности, пока так и не выдала визу российскому бизнесмену Роману Абрамовичу. «Это делается чисто из политических побуждений», – подчеркнул Чепа.

Может сложиться ситуация, что детям чиновников, обучающимся за границей, не будут продлевать учебные визы, не исключил собеседник. Это будет такое «косвенное давление на родителей», – пояснил депутат. Вряд ли ситуация дойдет до того, что такие визы будут закрывать, но в исключительных случаях такое возможно, добавил зампред комитета по международным делам.

Кроме того, он напомнил, что, помимо прочего, у нас есть здравницы Крыма, которые с каждым годом становятся «все лучше и лучше». Так что «надо быть более патриотичным, поднимать свой туризм, свои курортные зоны», – отметил парламентарий. Он напомнил, что российские туристы – одни из самых любимых во многих странах, потому что средний чек, который они оставляют, значительно выше, чем у европейских туристов.

Было бы разумно переключить «эти средства на себя», заставить наших туроператоров и т.д. «поднимать сервис и требовать поднятия сервиса», чтобы развивать собственную курортную инфраструктуру, – отметил парламентарий. Кроме того, необходимо поднимать и лечебные учреждения, которые очень выгодно совмещать с туристическим направлением, например, наши кавказские курорты, где есть замечательные места для поддержания здоровья. «Завтра будут расти наши дети. Так что нам эту сферу надо развивать», – резюмировал парламентарий.

Напомним, ранее, в среду бизнес-сообщество за подписью главы ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» Рахмана Янсукова направило спикерам Совфеда и Госдумы Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину предложение, согласно которому чиновники и парламентарии не должны уезжать на отдых в страны. «Чиновники должны быть образцом для поведения рядовых граждан», – подчеркивается в письме.