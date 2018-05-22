Угрозы английских фанатов устроить «третью мировую» в России назвали выдумкой

Известный британский писатель, автор нескольких книг об английских хулиганах Дуги Бримсон прокомментировал статьи в СМИ, где анонимный фанат угрожает российским болельщикам «третьей мировой» во время чемпионата мира.

По его словам, никакой угрозы для России и ее болельщиков со стороны англичан нет.

«Я читал этот материал. К сожалению, английская пресса может свободно публиковать подобные истории, потому что в стране нет никого, кто мог бы ее за это наказать или хотя бы задать ей вопросы. Может быть, российскому посольству или даже ФИФА стоит расспросить журналистов, которые пишут эти сумасшедшие истории. Я бы хотел, чтобы ими наконец-то кто-нибудь занялся, потому что они очень опасны», – цитирует «Спорт-Экспресс» Бримсона.

В ответ на вопрос про фанатскую группировку Smoggies Elite, представитель которой якобы угрожал России, писатель сказал, что никогда о ней не слышал. «Нет, я не верю ни одному слову в этом материале и никогда не слышал об этой группировке. Все это кто-то придумал», – отметил он.

Бримсон также подчеркнул, что английские фанаты не приедут в Россию, чтобы искать неприятности. «Они будут смотреть футбол и получать удовольствие от посещения вашей страны. Угрозы от английских фанатов нет», – добавил писатель.

Дуги Бримсон является болельщиком футбольного клуба «Уотфорд», по его признанию, ранее он состоял в фанатской группировке и дрался с хулиганами, поддерживающих другие клубы. В 2005 году Дуги Бримсон написал сценарий к фильму «Хулиганы», главную роль в котором сыграл Элайджа Вуд.

В РФС заявляли, что угрозы английских фанатов устроить «ад на ЧМ 2018 по футболу» являются «очередными страшилками» и провокациями, направленными на сокращение числа болельщиков.

Ранее в британских СМИ появились сообщения о том, что английские футбольные хулиганы из группировок, поддерживающих разные клубы, сплотились, чтобы устроить в России «третью мировую войну» во время ЧМ-2018.