Английские фанаты собрались устроить в России «третью мировую»

Английские футбольные хулиганы из группировок, поддерживающих разные клубы, сплотились, чтобы устроить в России «третью мировую войну» во время ЧМ-2018, пишут британские СМИ.

«Если люди, которые считают, что все это большая шутка, что и мы собираемся сыграть в футбол, выпить, перекурить и мирно поболтать – такого никогда не будет. Есть «джорди» (фанаты из Ньюкасла – прим. ВЗГЛЯД), им по 50-60 лет, так они с ума сходят, ждут не дождутся чемпионата мира», – цитирует Daily Star члена группировки Smoggies Elite.

По его словам, «это будет мировая война – третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая».

Футбольный хулиган отметил, что русские фанаты любят использовать оружие – ножи, арматуру и бейсбольные биты. «Нам же нужны лишь наши кулаки», – сказал фанат.

Британец также добавил, что хулиганы, поддерживающие английские клубы «Миллуолл», «Вест Хэм», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», клубы с северо-востока Англии, а также шотландский «Рэйнджерс», объединились вместе, чтобы «наказать» российских фанатов.

По словам анонимного хулигана, объединение состоит лишь из представителей тех фанатских группировок, которые сражались друг против друга в последние годы – из «парней, которым доверяем».

Он подчеркнул, что фанаты собираются обеспечить защиту 24 тыс. «семейных» болельщиков, так как российская полиция якобы этого сделать не сможет. По его мнению, без хулиганов обычные болельщики похожи на «цыплят, идущих на убой».

Английский фанат также добавил, что хулиганов не беспокоят возможные аресты.

Ранее британская полиция попросила фанатов воздержаться от хулиганских выходок, которые могут спровоцировать беспорядки на ЧМ-2018 в России.

Сборная Англии начнет турнир в Волгограде, где 18 июня сыграет с Тунисом. 24 июня англичане сыграют в Нижнем Новгороде с Панамой, 28 июня – в Калининграде с Бельгией.