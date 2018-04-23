Британская полиция предостерегла английских фанатов от провокаций на ЧМ-2018

Британская полиция попросила фанатов воздержаться от хулиганских выходок, которые могут спровоцировать беспорядки на ЧМ-2018 в России, пишут местные СМИ.

Как пишет газета The Times, ответственный за обеспечение безопасности футболистов сборной Англии и болельщиков на ЧМ-2018 Марк Робертс рассказал, что «шуточки», к которым английские фанаты прибегали, например, в Германии, где пели о Второй мировой войне, и Испании, где пели о Гибралтаре, в России не поймут.

«Они (болельщики) используют это ужасное слово «подшучивание» и представляют это как смешинку. Однако в России так это восприниматься не будет. Вы только привлечете к себе внимание и усилите риски по отношению к себе», – передает ТАСС слова Робертса, отметившего, что Россию отличают «сильные патриотические настроения».

Он также призвал болельщиков помнить о том, что матчи с участием сборной Англии проводятся в городах, к которым в России особое отношение, имея ввиду прежде всего Волгоград.

Помимо Волгограда, где англичане 18 июня сыграют с Тунисом, 24 июня они сыграют в Нижнем Новгороде с Панамой и 28 июня в Калининграде с Бельгией.

Напомним, в декабре 2017 года глава британской федерации болельщиков Кевин Майлз предупредил фанатов, собирающихся посетить чемпионат мира по футболу в 2018 году в России, об опасности нападения голодных медведей, которых насчитывается около 70 тысяч.