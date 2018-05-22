В РФС отреагировали на угрозу английских фанатов устроить «третью мировую»

Угрозы английских фанатов устроить «ад на ЧМ 2018 по футболу» являются «очередными страшилками», провокациями, направленными на сокращение числа болельщиков, заявил председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС) Владимир Маркин.

«Как председатель комитета по безопасности РФС я считаю, что это провокация английских СМИ. Пусть покажут конкретных людей, которые говорят о третьей мировой войне. Какие-то абстрактные фанаты, какие-то движения. А сейчас это очередные страшилки, чтобы напугать людей, и чтобы они не ехали на ЧМ», – передает РБК слова Маркина.

Он добавил, что России есть, чем ответить на подобные провокации.

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Михаил Дегтярев заявил, что подобные заявления английских болельщиков не следует воспринимать всерьез, заверив, что в предстоящем ЧМ будут обеспечены «беспрецедентные меры безопасности».

«Госдума приняла все необходимые поправки и дала полиции широкий инструментарий: от штрафов и административного ареста до выдворения на родину», – сказал он.

Ранее в британских СМИ появились сообщения о том, что английские футбольные хулиганы из группировок, поддерживающих разные клубы, сплотились, чтобы устроить в России «третью мировую войну» во время ЧМ-2018.