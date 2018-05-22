Ритейлеры предупредили о росте цен из-за закона о контрсанкциях

Принятый Госдумой закон о контрсанкциях может негативно отразиться на ценах в ритейле из-за роста издержек торговых сетей, заявили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

«Мы считаем, что законопроект может негативно отразиться на розничных ценах, прежде всего, по причине роста издержек торговли на усиление мер внутреннего контроля, проверок внутри самих торговых компаний и по причине дополнительных расходов на управление рисками от потенциальных возможных штрафных санкций», – цитирует представителя АКОРТ «Интерфакс».

Также в ассоциации выразили обеспокоенность и даже обескураженность «подходом, который демонстрирует наше государство в части ответов на санкционные меры антироссийские».

«Эти контрсанкции, безусловно, создают дополнительное негативное экономическое воздействие на торговлю, оказывают давление, совершенно неконструктивное. Больше всего огорчает, что эти санкции продуцируются и формулируются внутри страны. То у нас была внешняя какая-то история, то теперь внутренняя. Между молотом и наковальней оказывается бизнес, в том числе розничная торговля», – заявили в АКОРТ.

При этом представитель ассоциации подчеркнул, что хоть в АКОРТ нет американских юрлиц, санкции могут оказать на зарегистрированные в России ритейловые организации косвенное воздействие.

«В частности, предусмотрена возможность, опасность внесения в «черный список» неамериканских компаний, которые нарушают принятые санкции, то есть осуществляют существенные сделки с запрещенными контрагентами», – заявили в АКОРТ.

Напомним, во вторник, 22 мая, Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о контрсанкциях против США и иных недружественных государств. В первом чтении Нижняя палата приняла законопроект 15 мая. Документ был внесен спикером Госдумы Вячеславом Володиным и главами всех думских фракций; впоследствии к нему присоединилась большая часть депутатов.