Названы сроки принятия на вооружения комплексов «Уран-6», «Скарабей» и «Сфера»

Начальник инженерных войск ВС России генерал-лейтенант Юрий Ставицкий заявил, что робототехнические комплексы «Уран-6», «Сфера» и «Скарабей» планируется принять на вооружение в инженерных войсках в 2018 году.

«В Сирии прошли апробацию многофункциональный робототехнический комплекс разминирования «Уран-6», управляемый досмотровый робототехнический комплекс «Скарабей» и управляемый досмотровый робототехнический комплекс «Сфера», работа по принятию на снабжение которых спланирована в 2018 году», – цитирует Ставицкого РИА «Новости».

Он подчеркнул, что по результатам выполнения спецзадач инженерными войсками в Сирии идет разработка перспективных средств инженерного вооружения.



«В частности, многофункциональный робототехнический комплекс разминирования противотанковых мин, конденсаторный взрывной прибор ТПВК-43, индукционный миноискатель ИМП-3», – отметил генерал-лейтенант.

В 2017 году на вооружение были приняты 18 современных видов техники для военных инженеров.

Минобороны публиковало видео, на котором показаны возможности робота-сапера «Уран-6». Российские роботетехнические комплексы «Уран» на шаг впереди своих основных конкурентов, они могут изменить расстановку сил в конфликтах будущего, писали западные СМИ.