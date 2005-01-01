В Британии выдвинули условие выдачи Абрамовичу новой визы

Российский бизнесмен Роман Абрамович должен будет объяснить происхождение своего состояния, чтобы власти Великобритании выдали ему новую инвесторскую визу, сообщают британские СМИ.

При этом отмечается, что выдвинутые требования не означают, что в отношении Абрамовича в Британии ведется расследование, однако бизнесмену придется доказать, что его состояние было получено легальным путем, передает «Коммерсант» со ссылкой на The Telegraph.

Напомним, в воскресенье СМИ сообщили, что несколько недель назад у российского миллиардера Романа Абрамовича истекла британская виза инвестора, новую ему не выдали. В окружении бизнесмена сообщили, что Абрамовичу не отказывали в выдаче инвестиционной визы, проблема в затянувшейся процедуре продления.

Также сообщалось, что бизнесмен может отойти от управления английским футбольным клубом «Челси», делегировав свои полномочия подчиненным.