В Кирове школьник выпал с балкона и больше 20 минут висел на высоте шестого этажа

В городе Кирове 11-летний школьник выпал с балкона шестого этажа, но смог ухватиться за край ограждения и смог провисеть более 20 минут, пишут местные СМИ.

Как сообщает сайт Kirov-portal, ребенка сняли с балкона сотрудники МЧС, которые подогнали к дому выдвижную лестницу.

По словам соседей, пока ребенок висел на краю балкона, его мама держала его за руки. Кроме того, пока спасатели не приехали, несколько человек внизу под балконом растянули покрывало для подстраховки.

Очевидцы отмечают, что ребенок висел в таком положении «очень долго». Когда мальчика сняли с балкона и отнесли в карету скорой помощи, его мать вышла из квартиры вместе с полицейским.

Со ссылкой на бывшую соседку издание отмечает, что «мать вечно издевалась над ребенком, даже обращались в органы – бесполезно». Якобы женщина «била его постоянно», поэтому, отмечает соседка, «неудивительно, что такая ситуация произошла».

Как отмечает издание «ПроГород», ЧП произошло в понедельник около 16.00 мск в доме на улице Комсомольской, 41. Как рассказала изданию одна из местных жительниц, «школьник висел примерно 20-30 минут и не проронил ни звука, пока помогали».

Отмечается, что в настоящее время здоровью ребенка ничего не угрожает.