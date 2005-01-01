Стало известно, сколько будет построено подлодок «Борей-А»

После 2023 года на Севмаше построят еще шесть стратегических подводных лодок проекта 955А «Борей-А», сообщают источники.

«После анализа предложений по созданию АПЛ «Борей-Б» принято решение от них отказаться, поскольку проект строительства этих подлодок не отвечает критерию «стоимость – эффективность». Вместо них в окончательный вариант госпрограммы вооружения до 2027 года включены «Бореи-А», – сообщил источник, передает ТАСС.

По его словам, строительство новой серии подлодок проекта 955А начнется на Севмаше «после 2023 года». «Всего планируется построить шесть «Бореев-А», которые будут нести службу на Северном и Тихоокеанском флотах. С завершением этой серии в боевом составе ВМФ будут находиться 14 новых стратегических АПЛ: 11 – класса «Борей-А» и три – класса «Борей», – добавил собеседник.

На прошлой неделе Путин обсудил в Сочи проблемы исполнения гособоронзаказа предприятиями ОСК.

Отметим, что в новой госпрограмме вооружения до 2027 года присутствуют крайне важные проекты, которые нельзя отодвигать на задний план. Это строительство стратегических АПЛ «Борей-Б», многоцелевых субмарин пятого поколения типа «Хаски» (носитель гиперзвуковых ракет «Циркон»), неатомных подлодок «Калина».