Путин обсудил в Сочи проблемы исполнения гособоронзаказа предприятиями ОСК

В Сочи президент Владимир Путин обсудил с военными и представителями промышленности проблемы исполнения гособоронзаказа предприятиями Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Отмечается, что вмешательство президента призвано не допустить подобных проблем при реализации новой госпрограммы вооружения до 2027 года, в которой на развитие ВМФ выделяются триллионы рублей.

Владимир Путин, открывая совещание в среду, напомнил, что ВМФ является «важнейшим фактором военной, экономической безопасности страны, поддержания стратегического паритета» и «в целом значимый инструмент обеспечения наших национальных интересов», передает «Коммерсант».

В число национальных интересов глава государства отнес, в частности, действия кораблей и подводных лодок, наносивших в ходе военной операции в Сирии удары по позициям боевиков крылатыми ракетами типа «Калибр» из акватории Средиземного и Каспийского морей.

«Будем продолжать оснащать ВМФ (...) новейшими системами оружия, связи, разведки и целеуказания. Как и прежде, требования к качеству, срокам выполнения заданий гособоронзаказа должны оставаться самыми жесткими», – подчеркнул президент.

Совещание прошло в закрытом для прессы режиме, однако известно, что темой стало исполнение гособоронзаказа предприятиями, входящими в кооперацию ОСК.

Подчеркивается, что военных волнует негативная статистика срыва сроков контрактов на поставку кораблей и подлодок при условии своевременного авансирования и оплаты.

По этой причине в Сочи вызвали не только высокопоставленных военных, как, например, и. о. министра обороны Сергея Шойгу, замминистра по вооружениям Юрия Борисова, главкома ВМФ Владимира Королева, но и руководство промышленности – президента ОСК Алексея Рахманова и и. о. главы Минпромторга Дениса Мантурова, а также менеджеров предприятий судостроительной отрасли – «Севмаша», «Северной верфи», «Звезды» и ЦКБ морской техники «Рубин».

Отметим, что перевооружение ВМФ являлось одним из приоритетов предыдущей госпрограммы вооружений: на 2011–2020 годы флоту планировалось выделить около 4,7 трлн рублей; из них почти половина должна была пойти на серийные закупки новых вооружений и техники.

Но к началу 2018 года в состав ВМФ были введены только три из восьми стратегических АПЛ проекта 955 «Борей» (штатный носитель МБР «Булава») и одна из семи многоцелевых субмарин проекта 885 «Ясень» (носитель крылатых ракет).

Кроме того, за это время ВМФ получил только четыре фрегата и одиннадцать корветов (из 15 и 35 заказанных).

Отчасти проблемы носят объективный характер – это и прекращение поставок газотурбинных установок с Украины, и неготовность кооперации к крупным заказам (Калужский турбинный завод затянул сроки сдачи первых паротурбинных установок для стратегических лодок).

Известно, что в феврале, марте и мае во время селекторных совещаний Сергей Шойгу подверг критике предприятия ОСК, обвинив их в срыве сроков обязательств по контрактам. Однако ситуация не улучшилась, потому дискуссия вышла на президентский уровень.

Известно, что в новой госпрограмме вооружения до 2027 года присутствуют крайне важные проекты, которые нельзя отодвигать на задний план. Это строительство стратегических АПЛ «Борей-Б», многоцелевых субмарин пятого поколения типа «Хаски» (носитель гиперзвуковых ракет «Циркон»), неатомных подлодок «Калина».

Под особым контролем находятся проекты подводных беспилотников типа «Цефалопод» и «Статус-6», способных нести обычный и ядерный заряды. О них Владимир Путин упоминал в последнем послании.

По оценке эксперта Центра анализа стратегий и технологий Константина Макиенко, у ОСК есть ряд застарелых проблем, решить которые при существующей модели управления отраслью вряд ли удастся. Однако есть возможность сосредоточиться на проектах, которые имеют ключевое значение для обороноспособности страны (стратегические и многоцелевые АПЛ) или уже запущены в серию, полагает эксперт.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил сумму гособоронзаказа на 2018 год.