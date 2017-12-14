Шойгу назвал сумму гособоронзаказа на 2018 год

Гособоронзаказ на 2018 год составит порядка 1,5 трлн рублей, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

«Гособоронзаказ на текущий год предусматривает размещение более 3 тыс. 700 заданий на сумму около 1,5 трлн рублей. Почти 70% этих средств пойдет на серийные закупки современного вооружения и военной техники», – передает РИА «Новости» заявление Шойгу на селекторном совещании военного ведомства.

Он отметил, что на сегодня уже заключены контракты почти на 85% от общего объема выделенных средств.

«В целом показатели размещения ГОЗ-2018 выше, чем в прошлом году. Вместе с тем до 15 мая, даты завершения контрактации, остается не так много времени, поэтому темпы размещения гособоронзаказа необходимо ускорить», – сказал министр.

Он отметил, что Минобороны сокращены сроки проведения конкурсных процедур и подписания контрактов с единственными исполнителями, а также обеспечена пролонгация долгосрочных обязательств.

По словам Шойгу, Военно-морской флот (ВМФ) России до конца года пополнится еще шестью новыми и четырьмя отремонтированными кораблями.

«До конца года моряки получат еще шесть построенных и четыре отремонтированных корабля», – сказал глава российского военного ведомства.

Он напомнил, что строительство, ремонт и сервисное обслуживание практически всей номенклатуры военных кораблей и судов в рамках госпрограммы вооружения осуществляет Объединенная судостроительная корпорация (ОСК).

«В марте компания передала флоту новое судно тылового обеспечения «Эльбрус». В апреле спущен на воду первый серийный базовый тральщик проекта 12700 «Иван Антонов», – сказал министр.

По его словам, сильный преподавательский состав и высокий уровень приобретаемых знаний привлекают в российские учебные заведения, готовящие военных инженеров, все больше зарубежных слушателей.



Шойгу отметил, что специалистов этой области готовят два военных учебных заведения: Тюменское высшее военно-инженерное командное училище и Общевойсковая академия.

«Сильный преподавательский состав и высокий уровень приобретаемых знаний привлекают в эти учебные заведения все больше зарубежных слушателей», – заявил министр обороны.

Он сообщил, что в настоящее время в Тюменском училище обучаются представители тридцати стран, в Общевойсковой академии – девяти.