Опубликовано видео из салона экстренно севшего в Волгограде самолета

Пассажиры самолета турецкой авиакомпании Onur Air, следовавшего рейсом из Антальи в Челябинск и приземлившегося в аэропорту Волгограда из-за разгерметизации, делятся в социальных сетях своими впечатлениями и публикуют видео из салона.

Самолет летел на высоте 10 тыс. метров, когда произошла разгерметизация. Посадка заняла чуть более пяти минут.

«Все прилетели! В Волгограде! Спасибо пилотам, что на земле!» – написал пассажир Алексей Санков на своей странице в Instagram, опубликовав видео из салона самолета.

Публикация от Alexey Sankov стилист (@asankov80) 20 Май 2018 в 1:23 PDT

«Резко затрясло сильно, и выпали кислородные маски. Экипаж турецкий. По-русски никто не говорит. Объяснить никто ничего не смог», – рассказал Санков телеканалу «360» о произошедшем.

Публикация от Alexey Sankov стилист (@asankov80) 20 Май 2018 в 2:11 PDT

Публикация от Дмитрий (@vyachin_dmitriy) 20 Май 2018 в 4:56 PDT

Публикация от @olga_chernyshevaa 20 Май 2018 в 2:53 PDT

Ранее в понедельник сообщалось, что самолет турецкой Onur Air, выполнявший рейс из Антальи в Челябинск, приземлился в аэропорту Волгограда из-за разгерметизации.