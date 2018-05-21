Самолет экстренно сел в Волгограде из-за разгерметизации

Самолет турецкой Onur Air, выполнявший рейс из Антальи в Челябинск, приземлился в аэропорту Волгограда из-за разгерметизации, сообщил представитель аэропорта.

Представитель воздушной гавани рассказал, что «Аэробус 321» приземлился в Волгограде в 22.40 мск в воскресенье, «причина – разгерметизация».

«Пассажиров разместили в терминалах аэропорта, пассажиров с детьми – в гостинице. Было организовано питание, всю ночь с пассажирами работала скорая помощь – у кого-то болела голова, у кого-то давление было, оказывали психологическую помощь», – передает РИА «Новости».



В Волгоград уже прибыл резервный борт, на ближайшее время назначен вылет в Челябинск.



По данным Южной транспортной прокуратуры, на борту находилось 226 пассажиров и восемь членов экипажа.

«Волгоградской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов по факту совершения аварийной посадки воздушного судна Airbus 321, выполняющего рейс № 877 авиакомпании «OnurAir» сообщением Анталия – Челябинск», – сообщили в ведомстве.

Напомним, 7 марта самолет, на котором лидер «Яблока» Григорий Явлинский возвращался из Грозного, разгерметизировался в полете.