Мадуро упрекнул соперника в неуважении к народу Венесуэлы

Глава Венесуэлы Николас Мадуро обвинил своего соперника на президентских выборах Энри Фалькона в неуважении к народу страны.

«Такого никогда не было, чтобы кандидат не признавал результаты до момента их объявления... Надо уважать народ Венесуэлы», – передает RT слова Мадуро в ходе выступления перед сторонниками.

Напомним, ранее в понедельник глава национального избирательного совета (НИС) Венесуэлы Тибисай Лусена сообщила, что, по итогам подсчета 92,6% бюллетеней, действующий президент страны Николас Мадуро переизбран на пост главы Боливарианской республики на период 2019–2025 годов.

Кандидат на пост президента Венесуэлы от оппозиционной партии «Прогрессивный авангард» Энри Фалькон, который считался основным соперником действующего лидера Боливарианской республики Николаса Мадуро, отказался признавать результаты голосования.

Накануне США объявили состоявшиеся в Венесуэле выборы «нелегитимными».