Порошенко собрался очистить ВСУ от «опасных рудиментов советско-российской идеологии»

Президент Украины Петр Порошенко, выступая на церемонии памяти жертв политических репрессий, рассказал, как Киев ведет борьбу с «советско-российской идеологией».

Он отметил, что в области политики национальной памяти украинские власти сделали чрезвычайно много. В частности, изменения внесены в календарь: украинцы теперь отмечают вместе с Европой День памяти и примирения, а День победы над фашизмом празднуется совсем иначе, отлично от «советского Дня Победы». Порошенко также напомнил, что в стране установили даты празднования Дня защитника Украины и Дня пограничника.

«В нашем военном календаре не должно быть ничего общего со страной-агрессором», – приводит его слова телеканал «112 Украина».

Порошенко сообщил, что в конце апреля отдал приказ об утверждении мероприятий по восстановлению и внедрению национальных боевых традиций в ВСУ.

По его словам, украинскую армию «окончательно очистят от всех опасных рудиментов советско-российской идеологии, отрицательно влияющих на боевой дух украинского войска». Порошенко уверен, что такая идеология «кружит голову лживыми штампами, призванными держать на ментальной российской орбите».

Накануне Порошенко назвал три главных своих достижения за четыре года на посту главы государства.