Украинский президент Петр Порошенко назвал три главных своих достижения за четыре года на посту главы государства.

Так, Порошенко причислил к таковым «усиление украинской армии», подписание Соглашения об ассоциации с Европейским союзом и безвизовый режим с более чем 100 странами, передает УНИАН.

Порошенко также похвалился тем, что «украинские воины одеты, накормлены и обуты», а также «имеют соответствующее медицинское и финансовое обеспечение». Он назвал ВСУ «оплотом украинской независимости и суверенитета».

По словам Порошенко, сейчас Украина тратит 6% ВВП на собственную обороноспособность, а другие страны – «только по 1% ВВП».

Между тем, Порошенко не упоминает ситуацию, например, в украинской промышленности. Газета ВЗГЛЯД ранее подробно рассказывала о десяти разоренных гигантах промышленности Украины. В апреле украинцы сгубили очередную гордость советской промышленности.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Украина живет ожиданием «отражения агрессии со стороны России». Впрочем, Москва не раз подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта.