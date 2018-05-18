Путин и Меркель высказались за политическое урегулирование в Сирии

Президент России Владимир Путин сообщил, что вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель они высказались за политическое урегулирование в Сирии, в том числе путем переговоров на астанинской и женевской площадках.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее Владимир Путин вместе с премьер-министром Дмитрием Медведевым встретился с Ангелой Меркель, они кратко побеседовали на русском языке.

Ранее в Кремле заявили, что считают встречу Путина и Меркель прекрасной возможностью сверить часы по Сирии и Украине.