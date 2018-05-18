Названа тема встречи Путина и Меркель

В Кремле считают личную встречу лидеров России и Германии Владимира Путина и Ангелы Меркель прекрасной возможностью сверить часы по Сирии и Украине, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Переговоры пройдут в пятницу в Сочи.

«В нынешних условиях это прекрасная возможность сверить часы по наиболее актуальным международным, региональным проблемам - конечно же Сирия, конечно же Украина», – передает РИА «Новости».

По его словам, Россия и Германия, несмотря на все негативные проявления в их отношениях, сохраняют большой объем совместных экономических интересов.



«Конечно, это достаточно важный визит, потому что после переизбрания и вступления в должность и Путина, и Меркель они встречаются впервые. Они говорили уже по телефону, но это будет первая встреча. Это важно», – сказал Песков.



Он подчеркнул, что любая встреча с руководителем лидирующей в ЕС страны представляет особое значение.

«Таковой Германия и является. Любая встреча с руководителем страны, с которой у России, несмотря на все известные негативные проявления, все равно сохраняется значительный объем совместных интересов в плоскости экономики. Это также очень важно», – сказал он.