Минобороны проведет турнир по World of Tanks

Воспитанники военных довузовских образовательных учреждений сразятся в компьютерную игру World of Tanks на первых соревнованиях по киберспорту «Стальная стена – 2018», организованных Минобороны.

«На базе Военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС России «Патриот» с 22 по 23 мая пройдет финал конкурса по компьютерному спорту среди воспитанников довузовских образовательных учреждений Минобороны «Стальная стена – 2018», – сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

В конкурсе участвуют сборные команды довузовских образовательных учреждений Минобороны, прошедшие в финал по результатам дистанционных отборочных этапов.

В Минобороны рассказали, что финал конкурса будет разделен на четыре этапа. «В первом этапе «Стальная гонка» участники должны пройти полосу препятствий. Далее ребята посоревнуются в миниатюрном «Танковом биатлоне» – прохождении трассы радиоуправляемым танком на время. На третьем этапе ученики покажут свои знания в исторической викторине на тему Второй Мировой войны. Финалом станет серия матчей плей-офф по игре World of Tanks среди команд-участниц», – отметили в ведомстве.

Также сообщается, что основной целью конкурса является патриотическое воспитание молодого поколения с использованием компьютерных технологий, которые направлены «на формирование здоровой, физически и духовно совершенной, морально стойкой личности»

Напомним, в 2016 году киберспорт в России официально признали видом спорта.