Озвучена позиция БРИКС по ситуации с иранской сделкой

Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) выступают против односторонних санкций США в отношении Ирана, сообщил глава отдела БРИКС МИД России Михаил Калугин.

Он напомнил, что все участники БРИКС имеют «довольно развитые» связи с Ираном и выступают против односторонних санкций, которые американская сторона собирается вводить против стран, ведущих торговлю с исламской республикой.

«БРИКС последовательно выступает против внешнего вмешательства во внутренние дела государств и против использования рудиментарной контрпродуктивной практики односторонних санкций», – заявил он РИА «Новости».

«Мы отстаиваем право наций развивать отношения с теми странами, с которыми они хотят это делать», – добавил Калугин, пообещав, что это будет продолжено, невзирая на внешнее давление и санкции.

Напомним, саммит Европейского союза принял решение поддерживать сделку с Ираном и защищать европейские предприятия от действий Соединенных Штатов. Глава ЕК Жан-Клод Юнкер сообщил, что Евросоюз запускает процедуру применения «блокирующего закона» 1996 года, который направлен на нейтрализацию экстерриториальных последствий американских санкций против Ирана.