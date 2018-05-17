СБУ отчиталась о поимке в Запорожье «российских агентов»

В Запорожской области сотрудники разоблачили сеть информаторов, якобы организованную представителями Генштаба вооруженных сил России, сообщает региональное управление СБУ.

Утверждается, что организатором группы, в которую входило шесть человек, является житель Запорожской области. В четверг его задержали по месту жительства, передает УНИАН.

Во время обысков сотрудники СБУ изъяли «телефоны, компьютерную технику с доказательствами контактов с российскими кураторами, планы-схемы расположения воинских частей и зданий правоохранительных органов, гранату РГД-5, патроны калибра 5,45 и 9 миллиметров, российскую символику и большое количество военного снаряжения».

Также в СБУ отметили, что с 2015 года организатор группы, находясь в Крыму, «был завербован представителями российских спецслужб» и позднее «от своих кураторов получил задание создать разветвленную сеть информаторов на территории Запорожской области».

Основной задачей задержанных, по версии СБУ, был сбор и передача информации о перемещении военной техники ВСУ на Донецком направлении, проверка наличия и функционирования блокпостов, разработка и отработка безопасных маршрутов въезда на территорию Запорожской области с временно оккупированных территорий.

«Спецслужбы России также интересовало расположение объектов критической инфраструктуры, воинских частей, правоохранительных органов и административных зданий региона. Собранную информацию агенты передавали своим кураторам по мобильным телефонам и через Интернет», – отмечается в сообщении СБУ.

Заведено уголовное дело по статьям УК Украины «государственная измена» и «создание террористической группы или террористической организации». Украины решается вопрос об уведомлении о подозрении организатора сети. В отношении других подозреваемых будет принято отдельное процессуальное решение, резюмировали в СБУ.

Напомним, в апреле глава СБУ Василий Грицак заявил, что руководимое им ведомство раскрыло и предотвратило планы Кремля по «скрытой федерализации и автономизации» нескольких украинских регионов.