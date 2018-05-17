СК завел дело против 15 украинских судей за непризнание российского Крыма

В отношении 15 судей Конституционного суда Украины возбуждено уголовное дело из-за непризнания ими воссоединения Крыма с Россией, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

В сообщении на сайте СК говорится, что сразу после референдума о статусе Крыма судьи Конституционного суда Украины приняли решение о признании декларации о независимости региона несоответствующей Конституции Украины.

Это решение, подчеркнула Петренко, носит дискриминационный характер, нарушает основополагающий принцип международного гуманитарного права – право народа на самоопределение, закрепленный в Уставе ООН, Международном пакте «О гражданских и политических правах», а также в решениях Международного суда ООН.

ГСУ СК России возбудил в отношении 15-ти судей КСУ дело по ст. 136 УК РФ (нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина).

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум о статусе автономии, более 96% участников которого высказались за вхождение региона в состав России. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией.