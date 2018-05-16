Серебренникова на время отпустили из-под ареста

Худрука «Гоголь-центра», режиссера Кирилла Серебренникова следствие отпустило из-под домашнего ареста, дав возможность слетать в Ростов-на-Дону, где проживает его отец.

Как сообщает Telegram-канал Mash, в начале года у Серебренникова умерла мать и его отец – Семен Серебренников – остался один. Недавно Семен Михайлович сломал ногу и режиссер попросил правохранителей дать возможность слетать на пять дней в Ростов-на-Дону, чтобы навестить отца.

Как отмечается в сообщении, следствие пошло навстречу. В вреду, 16 мая, режиссер возвращается в Москву.

Напомним, 18 апреля Басманный суд Москвы оставил Серебренникова под домашним арестом до середины июля. До этого продлить домашний арест режиссеру суд попросил Минкульт.

В августе 2017 года Серебренников был отправлен под домашний арест по обвинению в мошенничестве на 68 млн рублей. Он не признает вину, называя обвинения «невероятными, абсурдными и невозможными».