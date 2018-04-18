Минкульт попросил суд продлить домашний арест Серебренникову

Потерпевшая сторона в лице представителей Министерства культуры России обратилась к суду с просьбой продлить домашний арест художественному руководителю «Гоголь-центра», режиссеру Кириллу Серебренникову.

«Мы просим приобщить ходатайство представителей потерпевшей стороны, которые просят продлить меру пресечения Серебренникову, Апфельбаум, Итину и Малобродскому», – сказал следователь в зале Басманного суда.

Суд рассмотрел ходатайство и принял решение приобщить его к материалам дела, передает ТАСС.

Напомним, в августе Серебренников был отправлен под домашний арест по обвинению в мошенничестве на 68 млн рублей. Он не признает вину, называя обвинения «невероятными, абсурдными и невозможными».

В январе СК завершил расследование в отношении режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела.

В феврале режиссер заявил в Мосгорсуде, что не просит отпустить его из-под домашнего ареста, но настаивает на освобождении экс-гендиректора театра «Гоголь-центр» Алексея Малобродского.