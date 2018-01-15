СК завершил расследование дела Серебренникова

Следственный комитет завершил расследование в отношении режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела, обвиняемых в хищении бюджетных средств, сообщила адвокат одной из фигуранток дела Ирина Поверинова.

«Следствие по делу завершено. Уголовное дело в отношении бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой выделено в отдельное производство», – передает ТАСС слова Повериновой, уточнившей, что адвокаты еще не начали знакомиться с материалами дела.

Она рассказала также, что сумма ущерба по делу режиссера Кирилла Серебренникова возросла до 133 млн рублей, что связано с показаниями Масляевой, которая уточняет и добавляет сумму.

Однако, по данным источника, знакомого с ситуацией, вменяемая Серебенникову статья в окончательной редакции не изменилась, речь об организации хищения 68 миллионов рублей, передает РИА «Новости».

Напомним, 17 октября Кириллу Серебренникову продлили срок домашнего ареста, куда он был отправлен по обвинению в мошенничестве на 68 млн рублей. Сам режиссер категорически отрицает обвинения.

Власти неоднократно подчеркивали, что в этом деле нет «зажима искусства», а вопросы есть в связи с расходованием бюджетных средств.