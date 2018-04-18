Суд продлил домашний арест Серебренникову

Басманный суд Москвы оставил под домашним арестом худрука «Гоголь-центра», режиссера Кирилла Серебренникова до середины июля.

«Суд приходит к выводу о том, что ходатайство органов следствия обосновано и подлежит удовлетворению. (...) Суд постановил: продлить срок содержания под домашним арестом в отношении обвиняемого Серебренникова на срок до 19 июля 2018 года», – приводит «Интерфакс» слова судьи Артура Карпов.

На тот же срок продлили арест директору Российского академического молодежного театра Софье Апфельбаум.

Суд удовлетворил и ходатайство о продлении домашнего ареста до 24 мая бывшего гендиректора автономной некоммерческой организации «Седьмая студия» Юрия Итина. Срок содержания под стражей экс-генпродюсера АНО и бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского также увеличился – до 19 июня.

Ранее Минкульт попросил суд продлить домашний арест Серебренникову.

Напомним, в августе Серебренников был отправлен под домашний арест по обвинению в мошенничестве на 68 млн рублей. Он не признает вину, называя обвинения «невероятными, абсурдными и невозможными».