Кремль осудил действия Украины против российских СМИ

Россия категорически не приемлет действий украинских властей против российских журналистов и не ставит под сомнение право украинских СМИ работать на российской территории, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Россия категорически не приемлет таких действий в отношении своих граждан, тем более если они являются представителями СМИ и когда причиной таких действий... является их профессиональная деятельность. Россия, конечно, никогда не заставляет себя ждать с ответными мерами, когда в отношении ее граждан осуществляются такие действия», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос о состоявшейся во вторник операции Службы безопасности Украины в отношении сотрудников РИА «Новости Украина».

Он отметил, впрочем, что украинские журналисты могут спокойно работать в России.

«Отвечая на ваш вопрос о том, безопасности ли украинским журналистам находится в России, скажу: абсолютно безопасно», – сказал Песков представителю СМИ Украины.

«В России на протяжении всех этих тяжелых лет вашу профессиональную деятельность никто не ограничивает, мы с вами находимся в диалоге. К сожалению, таким преимуществом не могут похвастать российские журналисты на Украине», – сказал он.

Напомним, во вторник силовики СБУ ворвались в офис РИА «Новости Украина» в Киеве, устроив там обыск. В это же время был задержан журналист РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский, которому СБУ предъявила обвинение в госизмене.

В Кремле предупредили Киев о готовности ответить на действия СБУ.

В среду украинские власти начали этапирование руководителя РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского из Киева в Херсон для избрания меры пресечения.