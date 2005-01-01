Золото пойманных на допинге американских пловцов отдадут россиянам

Специальная панель Международной федерации плавания (ФИНА) аннулировала результаты сборной США в эстафетах на юниорском чемпионате мира – 2017 в Индианаполисе, в которых выступал сдавший положительную допинг-пробу Мэтью Вилленбринг.

В пресс-службе Всероссийской федерации плавания пояснили, что Вилленбринг сдал положительный допинг-тест на гидрохлоротиазид 28 августа 2017 года, во время юниорского чемпионата мира в Индианаполисе, передает РИА «Новости».

На этой неделе специальная панель ФИНА лишила сборную США результатов во всех трех эстафетах, в которых участвовал Вилленбринг, в том числе и в мужской комбинированной эстафете, в которой россияне Никита Третьяков, Евгений Сомов, Егор Куимов и Иван Гирев уступили американцам в финале 0,15 секунды в борьбе за золото.

После этого решения федерации золото чемпионата перейдет россиянам.