Минюст рассказал о результатах поиска геев в Чечне

Исполняющий обязанности министра юстиции России Александр Коновалов заявил, что в Чеченской республике проверка не выявила как нарушений прав членов ЛГБТ-сообщества, так и не обнаружила самих представителей меньшинств.

«Проведенные проверки, в том числе с использованием информации, которая была предоставлена СМИ, изначально пославшими сигнал о таких нарушениях, не подтвердили не только наличие фактов нарушения этих прав, не удалось найти даже представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне», – сказал Коновалов, передает «Интерфакс».

Он попросил помощи в поиске чеченских геев и других сексуальных меньшинств. «Пожалуйста, помогите нам это сделать – обнаружить их», – добавил глава министерства.

По его словам, важнее всего обеспечить полноту проверок по нарушениям прав человека и законов в России. «Я уверен, что в этой части данная работа обеспечивается», – отметил Коновалов.

Ранее житель Омска, открытый гей Максим Лапунов, два года проживший в Чечне, рассказал о своем задержании и пытках в одном из отделений полиции в северокавказской республике. Следственный комитет начал проверку по этому заявлению. Омбудсмен Татьяна Москалькова заявляла, что контролирует эту ситуацию.