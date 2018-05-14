Жириновский назвал размер своей пенсии

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что его пенсия составляет 25 тыс. рублей.

«У меня 25 тысяч пенсия», – заявил Жириновский в ходе встречи с омбудсменом Татьяной Москальковой, передает РИА «Новости».

Ранее Жириновский пожаловался Москальковой на вредные испарения в здании Госдумы. Он заявил, что депутаты сидят в здании, непригодном для работы, построенном 80 лет назад, где «сам бетон извергает такие вещества, вредные для дыхания».