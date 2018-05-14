В Думу внесен законопроект о сокращении зарплаты депутатов

Законопроект о сокращении депутатской зарплаты в 10 раз внесен руководителем фракции «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым и его заместителем Олегом Ниловым.

На данный момент рядовой депутат получает в месяц около 350 тыс. рублей. Авторы законопроекта предложили закрепить за членами Совета Федерации и депутатами Госдумы зарплату в размере средней заработной платы по России, составившей в 2016 году порядка 35 тыс. рублей, передает «Интерфакс».

По мнению законодателей, зависимость зарплат от средней зарплаты по экономике будет стимулировать заинтересованность депутатов и сенаторов развивать экономику и повышать средний заработок россиян с тем, чтобы и самим получать более высокий доход.

Напомним, в начале мая лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, почему зарплату депутатов и сенаторов нельзя приравнять к средней по стране; при этом политик согласился с тем, что доходы россиян необходимо повышать.