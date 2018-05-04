Жириновский высказался против снижения зарплат депутатов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, почему зарплату депутатов и сенаторов нельзя приравнять к средней по стране; при этом политик согласился с тем, что доходы россиян необходимо повышать.

«Зарплату депутатам Госдумы определяет правительство, приравняв зарплату министров и депутатов. Если министр получает 300 тыс., то и депутатам выплачивают 300 тыс.», – сказал Жириновский во время интернет-трансляции, отвечая на идею одного из пользователей Сети поднять россиянам зарплаты и пенсии до уровня доходов депутатов.

Жириновский отметил, что те депутаты, которые не хотят получать зарплату около 300 тыс. рублей, могут направлять ее на благотворительность. «Но мы, депутаты, не можем заставить правительство платить депутатам, например, 30 тыс.», – подчеркнул Жириновский.

Политик отметил, что если весь зарплатный фонд депутатов разделить на 110 млн работающих в России человек, то им достанется не больше двух рублей в месяц.

Жириновский также посетовал на то, что депутаты во всем мире получают больше, чем российские законодатели. Он согласился с тем, что нынешняя зарплата, которую получают в Госдуме и Совфеде, – высокая, однако если снизить ее до 30 тыс., то «депутатский корпус обновится, здесь будут только каменщики, водители – и то они больше получают, чем 30 тыс. – то есть люди, не имеющие высокого уровня образования и знаний».

В конце апреля на рассмотрение Государственной думы внесли законопроект, которым предлагается приравнять заработную плату сенаторов и депутатов к средней по стране – 35 тыс. рублей.