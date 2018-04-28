Предложено приравнять зарплаты депутатов к средним по стране

На рассмотрение Государственной думы внесен законопроект, которым предлагается приравнять заработную плату сенаторов и депутатов к средней по стране – 35 тыс. рублей.

Авторами инициативы стали глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов и депутат от этой фракции Олег Нилов. Документ появился в базе данных нижней палаты парламента.

В законопроекте напоминают, что сейчас сенаторы и депутаты получают ежемесячное денежное вознаграждение и поощрения в тех же размерах, что и федеральные министры. Отмечается, что в 2016 году зарплаты законодателей в разы превышали средние по России.

«Законопроект предлагает закрепить, что денежное вознаграждение для членов Совета Федерации и депутатов Государственной думы устанавливается в размере средней заработной платы по Российской Федерации, которая 2016 году составила порядка 35 тыс. рублей», – говорится в пояснительной записке.

Кроме того, предлагается отменить ряд привилегий для депутатов и сенаторов, в частности, по медицинскому, санаторно-курортному, бытовому и пенсионному обеспечению. Авторы подчеркивают, что это позволит существенно сократить расходы на содержание парламентского корпуса.

Правительство законопроект не поддержало. По мнению кабмина, повышенные зарплаты парламентариев обусловлены природой их деятельности.