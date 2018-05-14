Жириновский пожаловался на вредные испарения в здании Госдумы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пожаловался, что здание, где находится Государственная дума, непригодно для работы и «извергает» вредные вещества.

«Есть проблема, которая касается депутатов. Мы сидим в здании, непригодном для работы. Здание строилась по нормативам 80 лет назад, и уже сам бетон извергает такие вещества, вредные для дыхания», – сказал Жириновский на встрече с омбудсменом Татьяной Москальковой, передает РИА «Новости».

По его словам, вся страна «дышит некачественным воздухом, отравленным». Жириновский заявил, что в советские годы здания строились без учета того, как «в будущем это отразится на здоровье».



«Ваша тоже функция должна быть – участвовать в разработке тех норм, которые связаны с жильем, транспортом. То, что касается людей», – сказал Жириновский Москальковой.

В понедельник в Госдуме проходит встреча уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой и фракции ЛДПР.

Напомним, в апреле Жириновский предложил отменить должность президента.