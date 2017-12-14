Жириновский предложил отменить должность президента

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил упразднить в России должность президента, возложив соответствующие полномочия на Госсовет, членов которого следует избирать каждый год.

«Институт президентства – это чуждый России институт, он подходит только для Америки... Для России что ближе? Коллективный орган управления, Государственный совет. Туда должны войти все губернаторы, ключевые министры, руководство парламента, возможно председатель Верховного суда», – написал Жириновский в своем Telegram-канале.

Также политик предложил проводить выборы в Госсовет «в последний вторник апреля каждого года», прописав соответствующий пункт в Конституцию.

По мнению Жириновского, в этом случае россияне будут избирать только депутатов Госдумы. Также он предложил избирать мэра на заседании городской думы путем тайного голосования «за пять минут».

Напомним, 19 марта на встрече с Владимиром Путиным Жириновский рассказал о своей идее смены главы государства на коллективный управленческий орган – Государственный совет. Позднее лидер ЛДПР поправил журналистов, которые, по его словам, неверно интерпретировали комментарий политика после выборов президента. Жириновский отметил, что «вероятно, это была последняя кампания по выборам президента в России, потому что ближе к 2024 году полномочия главы государства могут передать невыбираемому Госсовету».

По результатам выборов президента России, которые прошли 18 марта, Жириновский набрал 5,65%, оказавшись на третьем месте. За него проголосовали в целом 4 млн 154 тыс. 985 избирателей.