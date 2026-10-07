Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.0 комментариев
Эрдоган пообещал компенсировать потери инвесторов турецких фондов
Эрдоган пообещал скорейшие выплаты пострадавшим инвесторам турецких фондов
Власти Турции принимают решительные меры для скорейшей выплаты средств гражданам, пострадавшим из-за проблем на рынке инвестиционных фондов, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
«Мы предпринимаем необходимые шаги для того, чтобы как можно скорее выплатить средства нашим гражданам, не создавая нагрузки на государство», – заявил Эрдоган на открытии нового законодательного года в Анкаре, передает РИА «Новости».
По его словам, судебные органы занимаются правовой стороной дела. Президент уточнил, что лица, нарушившие права граждан и получившие незаконную прибыль, должны будут ответить за свои действия перед судами. Турецкий рынок капитала должен избавиться от недобросовестных участников, после чего приток инвестиций ускорится.
В сентябре индекс Стамбульской биржи BIST 100 потерял более 8%, что стало крупнейшим недельным падением с марта 2025 года, из-за проблем инвестфондов. Было решено ликвидировать 131 фонд семи управляющих компаний с активами около 18 млрд долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье спекулянты обрушили турецкий фондовый рынок.
В прошлом месяце власти Турции заморозили активы 106 фигурантов дела о биржевом кризисе.
Турция ответила на слова главы Минобороны Израиля об Эрдогане.