Эрдоган пообещал компенсировать потери инвесторов турецких фондов

Эрдоган пообещал скорейшие выплаты пострадавшим инвесторам турецких фондов

Tекст: Мария Иванова

«Мы предпринимаем необходимые шаги для того, чтобы как можно скорее выплатить средства нашим гражданам, не создавая нагрузки на государство», – заявил Эрдоган на открытии нового законодательного года в Анкаре, передает РИА «Новости».

По его словам, судебные органы занимаются правовой стороной дела. Президент уточнил, что лица, нарушившие права граждан и получившие незаконную прибыль, должны будут ответить за свои действия перед судами. Турецкий рынок капитала должен избавиться от недобросовестных участников, после чего приток инвестиций ускорится.

В сентябре индекс Стамбульской биржи BIST 100 потерял более 8%, что стало крупнейшим недельным падением с марта 2025 года, из-за проблем инвестфондов. Было решено ликвидировать 131 фонд семи управляющих компаний с активами около 18 млрд долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье спекулянты обрушили турецкий фондовый рынок.

В прошлом месяце власти Турции заморозили активы 106 фигурантов дела о биржевом кризисе.

Турция ответила на слова главы Минобороны Израиля об Эрдогане.