В Кемерово наградили спасавших людей в «Зимней вишне» горожан

Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев наградил жителей Кемерово, спасавших людей во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня».

«Эта трагедия разделила нашу жизнь на до и после. <...> Мы собрались здесь с вами, чтобы почтить и наградить тех людей, кто в эти страшные трагические минуты, особенно в первые минуты - минуты паники, минуты страшного пожара, неразберихи - не бросил находящихся в тяжелой ситуации людей, и в первую очередь детей, наиболее беззащитных, кто находился в «Зимней вишне», кто пришел на помощь, кто спасал жизни детям, зачастую ценой своей жизни», – передает ТАСС слова Цивилева.

Медалями «За честь и мужество», «За служение Кузбассу», «За веру и добро» и премиями отмечены кадет, студенты, волонтры и работники различных организаций. Всего были награждены более 70 человек.

«Если бы не вы, последствия трагедии были бы намного больше и намного серьезнее. В экстремальной ситуации вы не побежали спасаться, а нашли в себе силы спасать людей», – сказал Цивилев.



Трое жителей Кузьасса были награждены посмертно: это учительница Татьяна Дарсалия, которая после того, как вывела свою дочь, осталась, чтобы помочь другим посетителям, завотделением соцобслуживания на дому Топкинского центра соцобслуживания Наталья Селезень, которая буквально выталкивала детей из кинозала, а сама бросилась спасать оставшихся детей.

Также посмертно награжден Евгений Мокаленко, выбросивший своего 11-летнего сына из окна четвертого этажа и тем самым спасший ему жизнь.

Напомним, пожар в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» унес жизни 60 человек. После трагедии СК изъял документы в кемеровском ГУ МЧС, местных органах власти и контролирующих органах в рамках расследования уголовного дела о пожаре.