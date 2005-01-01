Силуанов назвал свою основную задачу на посту первого вице-премьера

Врио министра финансов, кандидат на пост первого вице-премьера Антон Силуанов рассказал, на чем планирует сосредоточить свою работу в будущем правительстве.

Он сказал, что нацелился на обеспечении прорыва в экономике и реализации планов, поставленных в послании президента Владимира Путина. «Это первая задача», – приводит его слова ТАСС.

«Вторая – необходимо провести целый ряд решений, которые необходимы для реализации задач, поставленных в послании, в указе», – добавил он.

Комментируя свое возможное назначение, Силуанов отметил, что это большая ответственность.

По его словам, правительство не планирует повышать НДФЛ. Он отметил, что после формирования кабмина будут подготовлены новые предложения по налогам, которые будут вынесены на обсуждение с Госдумой.

«У нас есть ограничения по сроку принятия решений – поскольку Госдума будет работать до середины, второй половины июля – поэтому нам нужно провести все решения в весеннюю сессию», – приводит его слова РИА «Новости».

Он также сообщил, что вопросы поддержки попавших под санкции США компаний, в том числа кредитной через Промсвязьбанк, прорабатываются.

На прошлой неделе в Кремле сообщили, что глава российского правительства Дмитрий Медведев пока не представил президенту Владимиру Путину предложения о структуре исполнительной власти.