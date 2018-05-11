Медведев пока не представил предложения о структуре исполнительной власти

Глава российского правительства Дмитрий Медведев пока не представил президенту Владимиру Путину предложения о структуре исполнительной власти.

«Сначала (до представления персонального состава) структура кабинета министров предлагается председателем правительства президенту, пока этого сделано не было», – сообщил и.о. пресс-секретаря президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Предложенный президентом Владимиром Путиным на пост премьера и утвержденный депутатами Госдумы на эту должность Дмитрий Медведев в понедельник озвучил планы по своим замам: первым вице-премьером должен стать Антон Силуанов (будет курировать финансово-экономический блок), а вице-премьерами Татьяна Голикова (соцблок), Алексей Гордеев (АПК), Дмитрий Козак (промышленность и энергетика), Виталий Мутко (строительство), Юрий Борисов (ОПК), Ольга Голодец (культура и спорт), Максим Акимов (цифровая экономика, транспорт и связь) и Константин Чуйченко (как руководитель аппарата).