Власти Грузии пошли на уступки протестующим

Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария после завершения встречи с лидером протестного движения «Белый шум» Бека Цикаришвили на митинге у здания парламента объявил, что власти республики «готовы к реформированию наркополитики».

Гахария призвал собравшихся «мирно и спокойно» прекратить акцию, предложив «перевести диалог в рабочий режим», передает ТАСС.

«Мы готовы к этому, готовы к реформированию наркополитики», – сказал министр внутренних дел Грузии.

Цикаришвили, в свою очередь, сообщил, что «министр заявил о готовности привлечь к ответственности» сотрудников полиции, «если будет установлено превышение ими полномочий».

Лидер протестного движения заявил, что «считает нужным в этой ситуации прекратить акцию и с понедельника в рабочем режиме в течение недели вместе с МВД продолжить работу над интересующими вопросами».

В то же время Цикаришвили сообщил, что «следующий митинг движения «Белый шум» состоится 19 мая», на нем «будет объявлено о ходе работы по выполнению сегодняшних договоренностей с МВД».

Напомним, в субботу вечером сторонники «свободной клубной жизни» перекрыли в Тбилиси проспект Руставели. В воскресенье полиция «зачистила» центр Тбилиси от сторонников протестующих, однако организаторы акции пообещали продолжить протесты.

К вечеру воскресенья власти республики перебросили в центр Тбилиси спецназ. Одновременно с этим министр внутренних дел Грузии Георгия Гахария начал переговоры с организаторами протестов.

В воскресенье в центре Тбилиси прошли две многолюдные акции. Сторонники «свободной клубной жизни», численностью около 1,5 тыс. человек, требовали отставки главы МВД Грузии и премьер-министра республики. Участники контракции, общим числом около 2 тыс. человек, выражали протест против действий участников движения «Белый шум».