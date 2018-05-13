Полиция зачистила центр Тбилиси от сторонников «свободной клубной жизни»

Полиция демонтировала на проспекте Руставели в Тбилиси пять палаток, установленных защитниками «свободной клубной жизни», которые протестовали против применения спецназа в операции против наркореализаторов в двух клубах, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Задержано три человека.

Организаторы акции из движения «Белый шум» заявили, что намерены продолжить выступления, а пока выработают план мероприятий в своих офисах.

Участники акции в субботу заявляли, что они не против ареста наркодилеров – полиция взяла под стражу восемь реализаторов, а протестуют против якобы превышения спецназом полномочий.

Накануне они перекрыли проспект Руставели в центре Тбилиси.

В последнее время проблема «клубных наркотиков» стала очень актуальной для Грузии. Сами участники акции объявили минуту молчания в память о пяти скончавшихся от таких наркотиков.

Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе назвал действия правоохранителей «легитимными» и сослался на международную практику борьбы с наркодилерами.