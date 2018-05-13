Полиция зачистила центр Тбилиси от сторонников «свободной клубной жизни»

Взгляд
13 мая, воскресенье  |  Последнее обновление — 11:23  |  vz.ru
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Российский бюджет ждут колоссальные сверхдоходы

Впервые за семь лет российский бюджет будет профицитнымФото: Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press
В ближайшие полтора года на рынке нефти произойдут кардинальные изменения. Если верить американским аналитикам, заоблачная цена в 100 долларов за баррель вернется. Для России это действительно очень хороший прогноз – страна получит колоссальные деньги, не приходившие в бюджет вот уже много лет. Подробности...
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Как С-300 дают России возможность влиять на Израиль

Россия пока что лишь демонстрировала намерения поставить С-300 СирииФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Еще несколько дней назад Москва публично заявляла о готовности поставить в Сирию комплексы С-300. Однако сразу после визита в Россию премьера Израиля позиция руководства РФ была скорректирована. Значит ли это, что Москва и Тель-Авив достигли определенной сделки по этому поводу, и если да, то какой именно? Подробности...
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Российские «Медведи» напугали американцев

Американские истребители 40 минут сопровождали грозных российских «Медведей» Фото: РИА Новости
Американские истребители F-22 перехватили российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС, которые в США называют «Медведями». Инцидент произошел в нейтральной зоне недалеко от Аляски. В США усмотрели в действиях России запугивание и «напрасное сжигание топлива». Ранее подобные инциденты происходили неоднократно. Почему эта практика не прекращается и с чем связана столь эмоциональная реакция американцев? Подробности...
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Меркель намекнула на возможность создания другого НАТО – без США

Если Меркель и впрямь решит сколотить «евроармию», формироваться она будет на основе бундесвераФото: Julian Stratenschulte/Reuters
Первой жертвой будущей войны США с Ираном стала пресловутая «трансатлантическая солидарность». Ангела Меркель вдруг объявила: «Ушли времена, когда США просто защищали нас», призвала ЕС брать свою судьбу «в свои руки». И заодно призвала к дружбе с Россией. Значит ли это, что ускорится формирование евроармии? Способно ли вообще поколение политиков, типа Меркель, разорвать пуповину НАТО? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Вместе с проукраинскими инфузориями на Самойловой оттопталась и часть россиян

Виктория Федотова, журналист
Включите в себе человеческую позицию. Стоит ли изживший и политизированный музыкальный конкурс нервов тех, кто переживает за Юлю? Нужно ли переживать о том, как воспримут это выступление за рубежом? Подробности...
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Что будет, если оставить пенсионный возраст, как есть?

Антон Крылов, журналист
Самый эффективный вариант повышения рождаемости в России – полностью отменить пенсии и возложить обязанность по содержанию пожилых людей на их детей. Тогда все бы рожали 4-5 детей, чтобы в старости ни в чем не нуждаться. Подробности...
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День Победы пережил роковую черту

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Те, кто в этот день выходит на улицу, замечают: если совсем недавно главными действующими лицами праздника были старики, то теперь это дети. Правнуки с портретами прадедов. О чём это говорит? Подробности...
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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      В Москве прошел парад в честь 73-й годовщины Победы

      В Москве на Красной площади прошел парад, посвященный 73-летию Победы. Впервые в параде приняли участие новейшие боевые машины поддержки танков «Терминатор», роботы «Уран-6» и «Уран-9», беспилотники «Корсар» и «Катран», а также истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»
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          Полиция зачистила центр Тбилиси от сторонников «свободной клубной жизни»

          13 мая 2018, 10:13

          Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

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          Полиция демонтировала на проспекте Руставели в Тбилиси пять палаток, установленных защитниками «свободной клубной жизни», которые протестовали против применения спецназа в операции против наркореализаторов в двух клубах, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

          Задержано три человека.

          Организаторы акции из движения «Белый шум» заявили, что намерены продолжить выступления, а пока выработают план мероприятий в своих офисах.

          Участники акции в субботу заявляли, что они не против ареста наркодилеров – полиция взяла под стражу восемь реализаторов, а протестуют против якобы превышения спецназом полномочий.

          Накануне они перекрыли проспект Руставели в центре Тбилиси.

          В последнее время проблема «клубных наркотиков» стала очень актуальной для Грузии. Сами участники акции объявили минуту молчания в память о пяти скончавшихся от таких наркотиков.

          Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе назвал действия правоохранителей «легитимными» и сослался на международную практику борьбы с наркодилерами.


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