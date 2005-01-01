В центр Тбилиси переброшен спецназ, полиция готовит спецсредства

В центр Тбилиси, где на проспекте Руставели проходит несанкционированная властями республики акция сторонников «свободной клубной жизни», прибыл спецназ, полиция готовится применить водометы и машины с «акустическими пушками», сообщает телекомпания «Рустави 2».

По последним данным, ситуация в Тбилиси «обостренная». Глава МВД Георгий Гахария проводит встречу с организаторами акции, передает РИА «Новости».

«Так называемые машины с «акустическими пушками» мобилизованы около здания парламента близ церкви», – сообщает телекомпания.

В воскресенье утром полиция «зачистила» центр Тбилиси от сторонников «свободной клубной жизни». Однако организаторы акции пообещали продолжить протесты.

Напомним, в субботу вечером сторонники «свободной клубной жизни» перекрыли в Тбилиси проспект Руставели.