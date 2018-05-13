Гурцкая объяснила провал Самойловой на «Евровидении» действиями Киева

Если бы Юлии Самойловой дали возможность выступить на «Евровидении» в Киеве в прошлом году, ее результат оказался бы куда выше, в этом уверена заслуженная артистка России, глава комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая.

«Я уверена, что в прошлом году результат был бы на порядок выше. А за год скопилась психологическая усталость. Невозможно не перегореть за такой долгий период», – приводит ее слова РИА «Новости».

Гурцкая подчеркнула, что считает неправильным, когда Самойлову начинают жалеть по причине инвалидности. «Музыка – это тот мир, где нет деления на здоровых и людей с ограниченными возможностями. Поэтому на «Евровидении» все конкурируют на равных», – сказала она.

Певица вспомнила, как сама выступала на «Евровидении» в 2008 году. Тогда она представляла Грузию. Гурцкая отметила, что не была в тот момент первой незрячей певицей, выступавшей на этом конкурсе.

«Юля же молодец не в силу физического состояния, а потому, что сумела выстоять, когда против нее была страна, не пустившая ее на конкурс», – заключила Гурцкая.

Напомним, Киев в прошлом году отказался пустить на «Евровидение» российскую певицу – инвалида из-за того, что она посещала Крым. Россия не принимала участия в конкурсе и не транслировала его из-за запрета Самойловой на въезд на Украину.

Самойлова в этом году не прошла в финал конкурса «Евровидение», после чего в соцсетях началась травля певицы. Сама Самойлова считает, что в ее провале не было ничего политического, и признала, что допустила много ошибок.

Между тем, телеведущая Елена Малышева заявила, что Самойлова совершила подвиг, так как при ее заболевании у нее в принципе нет мышц, которые помогают человеку дышать и петь.