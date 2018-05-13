Малышева заявила о неспособности Самойловой петь по медицинским показаниям

Телеведущая Елена Малышева заявила, что представлявшая Россию в этом году на Евровидении Юлия Самойлова совершила подвиг, так как при ее заболевании у нее в принципе нет мышц, которые помогают человеку дышать и петь.

В эфире программы «Прямой эфир» на Первом канале Малышева назвала выступление россиянки подвигом, так как Самойлова в принципе не должна петь по медицинским показаниям – у нее, по словам телеведущей, нет мышц, помогающих человеку дышать и произносить звуки, сообщает «Суть событий».

«Дело в том, что у Юлии – тяжелое генетическое заболевание. Поэтому само ее появление на сцене – уже чудо», – заявила она.

Сама Самойлова заявила, что в ее провале не было ничего политического, и признала, что допустила много ошибок.

Самойлова в этом году не прошла в финал конкурса «Евровидение», после чего в соцсетях началась травля певицы. Стало известно, что даже Алла Пугачева отговаривала ее от выступления. Однако многие защитили исполнительницу.