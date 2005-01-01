Иран пригрозил «сровнять с землей» Тель-Авив

Член Совета экспертов Ирана и настоятель пятничной молитвы в Тегеране Ахмад Хатами пообещал, что иранские силы уничтожат Тель-Авив и Хайфу, если Израиль будет действовать «безрассудно».

«Мы не имеем дел с ядерной бомбой, но напротив, наша политика – это политика сдерживания, в этом направлении с каждым днем ракетная мощь Ирана растет для того, чтобы Израиль от этой силы не мог заснуть, если же он поступит безрассудно, то мы сровняем с землей Тель-Авив и Хайфу», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на телеканал IRIB.

В четверг армия обороны Израиля сообщила о ночной атаке десятков военных целей, принадлежащих иранским формированиям «Аль-Кудс» в Сирии. При этом Израиль заранее оповестил российских военных об авиаударах по Сирии в ответ на ракетный обстрел со стороны иранских сил, дислоцированных на территории САР.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что Россия может извлечь большую выгоду из щекотливой ситуации с учащающимися обменами ракетными ударами Ирана и Израиля.