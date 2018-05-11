Госдума рекомендовала финансово поддержать подпавшие под санкции российские компании

Госдума рекомендует российскому кабмину предусмотреть выделение средств из бюджета в 2019-2021 годах на поддержку компаний, пострадавших от санкций США и других стран, заявил первый вице-спикер Александр Жуков.

«Мы рекомендуем правительству в постановлении Госдумы при подготовке бюджета на следующее трехлетие предусмотреть меры поддержки организаций, которые пострадали от санкций», – сказал он, передает «Интерфакс».

По словам первого вице-спикера, суммы необходимых средств, компании и отрасли, нуждающиеся в помощи, должно будет определить правительство.

Вместе с тем, комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о контрсанкциях.

«Комитет считает важным, чтобы меры, призванные заместить на российском рынке подпадающие под запреты товары из США и других стран на отечественные аналоги и аналоги, производящиеся в странах, не принимающих против РФ мер санкционного давления, обеспечивали бы качество таких товаров не ниже замещаемых, а цену не выше», – говорится в заключении комитета, передает ТАСС.

Кроме того, в заключении комитета указывается на необходимость детализации отраслей и товаров, в отношении которых применяются контрсанкции, а также на необходимость доработки понятийного аппарата документа и четкой регламентации принятия решений кабмином и президентом в рамках сферы применения законопроекта.

«Представляется целесообразным обсудить включение в законопроект положений, дополняющих регулирование порядка применения мер, предусмотренных законопроектом, элементами парламентского контроля целях изучения действия данных норм и оценки их эффективности», – говорится в тексте заключения комитета.

Ранее в пятницу сообщалось, что в проект о российском ответе на американские санкции добавили пункт о поддержке пострадавших отраслей, отдельных предприятий и моногородов.

Напомним, что спикер Вячеслав Володин и главы фракций внесли 13 апреля в Госдуму законопроект, который предусматривал ответные меры на санкции США. Проект коснулся, в частности, сельскохозяйственной, алкогольной, табачной продукции, а также авиастроения, ракетных двигателей, редкоземельных металлов и проектов по атому.