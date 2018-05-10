МИД России ответил организаторам Каннского фестиваля по поводу Серебренникова

Президент России и МИД не могут повлиять на решение суда, говорится в ответе внешнеполитического ведомства организаторам кинофестиваля, просившим отпустить режиссера Кирилла Серебренникова в Канны.

МИД России отправил ответ организаторам Каннского фестиваля, просившим о приезде Серебренникова на фестиваль. «Ни МИД, ни глава государства не имеют права влиять на решение суда», – говорится в письме МИД, передает РИА «Новости».

Ранее в четверг ведущий пресс-конференции на Каннском фестивале сообщил, что глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан направил Владимиру Путину письмо с просьбой поспособствовать тому, чтобы Серебренников смог присутствовать на кинофестивале. В ответ Путин сообщил, что был бы рад помочь фестивалю, но российское правосудие независимо.

В апреле Басманный суд Москвы оставил Серебренникова под домашним арестом еще на три месяца.

Напомним, в августе Серебренников был отправлен под домашний арест по обвинению в мошенничестве на 68 млн рублей. Он не признает вину, называя обвинения «невероятными, абсурдными и невозможными».