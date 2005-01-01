В Каннах рассказали об ответе Путина на письмо о Серебренникове

Ведущий пресс-конференции на Каннском кинофестивале, посвященной фильму «Лето», Жоэль Шапрон рассказал, что президент России Владимира Путина ответил на письмо французской стороны, просившей содействия в приезде режиссера Кирилла Серебренникова в Канн.

В среду Каннский кинофестиваль встретил фильм «Лето» овациями. После окончания фильма зрители встали со своих мест и несколько минут приветствовали аплодисментами съемочную группу фильма. В преддверии показа продюсер картины Илья Стюарт и актеры Тео Ю, Рома Зверь и Ирина Старшенбаум появились на красной дорожке смотра с большим плакатом с надписью «Kirill Serebrennikov». Их поддержали президент фестиваля Пьер Лескюр и директор Тьери Фремо.

По словам ведущего пресс-конференции, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан направил Владимиру Путину письмо с целью поспособствовать тому, чтобы Серебренников смог присутствовать на кинофестивале.

«Мы получили ответ от господина Путина. Там говорится, что он был бы рад помочь Каннскому фестивалю (в том, чтобы приезд Серебренникова состоялся), но российское правосудие независимо», – отметил ведущий, передает РИА «Новости».

Тем не менее для Серебренникова все равно было приготовлено место на пресс-конференции, оно осталось пустым.

Фильм Серебренникова «Лето» на 71-м Каннском кинофестивале представлен в основной программе. Сюжет «Лета» основан на малоизвестной истории отношений лидера группы «Кино» Виктор Цоя, музыканта Майка Науменко и его жены Натальи. События разворачиваются летом 1981 года в Ленинграде, где под влиянием Led Zeppelin, Дэвида Боуи и других западных рок-звезд зарождается русский рок. Этим летом Виктор записывает свой первый альбом, а Майк собирает группу «Зоопарк». Сценарий фильма написали Михаил и Лили Идовы, а также сам Серебренников по воспоминаниям Натальи Науменко. В российский прокат картина выйдет 7 июня в более чем 400 кинозалах.

Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков рассказал, что видел сценарий фильма режиссера Кирилла Серебренникова о Викторе Цое «Лето», но считает его «лживым от начала и до конца».

Напомним, в августе 2017 года Серебренников был отправлен под домашний арест по обвинению в мошенничестве на 68 млн рублей. Он не признает вину, называя обвинения «невероятными, абсурдными и невозможными».