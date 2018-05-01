Появились первые данные о количестве участников первомайских демонстраций в России

Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков сообщил, что около 3 млн человек по всей России принимают участие в демонстрациях, посвященных празднованию Первомая.

«Сегодня в наших колоннах по всей России 3 млн человек, праздник уже прошел во Владивостоке, Новосибирске, Красноярске», – сказал Шмаков, выступая перед участниками демонстрации в Москве, передает ТАСС.

По его словам, россияне по всей стране вышли на демонстрации с едиными призывами: достойный труд и справедливая социальная политика. «Это то, что является нашими требованиями к новой программе российского правительства. Это то, что сегодня провозглашается руководством страны», – отметил он.

Шмаков добавил, что в день Первомая по призыву Международной конфедерации профсоюзов праздник отмечается более чем в 140 станах мира.

Более 100 тыс. жителей Уральского федерального округа приняли участие в первомайских демонстрациях, сообщили в пресс-службах региональных правительств и в городских администрациях. В Свердловской области, несмотря на небольшой дождь, в шествии участвовали порядка 25 тыс. человек.

В Екатеринбурге колонны металлургов, машиностроителей, связистов, коммунальщиков и котельщиков, представителей учреждений образования, науки и здравоохранения проследовали от улицы Пушкина до площади 1905 года с лозунгом «За достойный труд! За справедливую социальную политику!».

Ранее во вторник сообщалось, что на Дальнем Востоке в демонстрациях приняли участие более 100 тыс. человек.